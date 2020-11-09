В Нижнем Тагиле наёмный рабочий сгорел в бане, которую построил

В ночь на 9 ноября поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе № 15 «Леба» на Серовском тракте. На площади 36 кв. м горела частная баня. В результате пожара погиб 40-летний мужчина, помогавший хозяину участка в строительстве бани. В ней же он и жил. Дверь сгоревшего строения была закрыта изнутри. Погибший находился в той части строения, где расположен очаг пожара, на значительном расстоянии от спального места.

«Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём самого погибшего, — считают дознаватели МЧС. — Возможно, мужчина пытался потушить начавшийся пожар своими силами вместо того, чтобы покинуть горящее помещение и вызвать пожарных, как того требуют правила безопасности».