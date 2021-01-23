В Нижнем Тагиле нашли водителя, сбившего девочку во дворе

В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД нашли водителя, который 22 января сбил во дворе 12-летнюю девочку. Им оказался 38-летний мужчина со стажем управления автомобилем 20 лет.

Мужчина пояснил, что ехал по двору, задел ребёнка зеркалом своего автомобиля. Он остановился и поинтересовался у девочки о её самочувствии. Она сказала, что всё хорошо, поэтому водитель уехал с места происшествия.

«Со слов детей, наезд допустила грузовая “Газель”, на тенте кузова были надписи. После изучения видеокамер наружного наблюдения, расположенных вблизи места дорожно-транспортного происшествия, инспекторы установили автомобиль возможного водителя», — добавили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, ДТП произошло 22 января во дворе дома № 24 по улице Карла Либкнехта. Девочка шла с подругами в музыкальную школу. В результате аварии у неё диагностировали закрытый перелом пальца левой стопы.