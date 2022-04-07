В Нижнем Тагиле нашли виновников свалки батареек у ТЦ «Лента»

Стали известны личности подозреваемых, которые могли рассыпать батарейки на поле за ТЦ «Лента» на Уральском проспекте. Об этом ИА «Все новости» рассказали в пресс-службе ритейлера.

Момент кражи батареек, предназначенных для утилизации, был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

«Двое граждан проникли на территорию грузового двора и похитили 10 пластиковых вёдер с батарейками. Они рассыпали элементы питания, которые предназначались для утилизации. Личности подозреваемых установлены», — рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе «Ленты».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что сотрудники отдела № 20 проведут все необходимые проверочные мероприятия, в том числе изучат видео для установления обстоятельств случившегося.

Накануне, 6 апреля, в сообществе «Типичный тагильчанин» появились снимки свалки неутилизированных батареек. Под постом началось бурное обсуждение проблемы, некоторые из жителей города даже оформили электронное заявление в Генеральную прокуратуру РФ. Собственную проверку также начала Нижнетагильская природоохранная прокуратура.

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