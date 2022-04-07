В Нижнем Тагиле на ГГМ возле магазина «Лента» нашли свалку батареек

Накануне, 6 апреля, в сообществе «Типичный тагильчанин» появились снимки свалки неутилизированных батареек за ТЦ «Лента» на Гальянке. Под постом началось бурное обсуждение проблемы, некоторые из жителей города даже оформили электронное заявление в Генеральную прокуратуру РФ. Собственную проверку уже начала Нижнетагильская природоохранная прокуратура.

«Для того чтобы оценить, есть ли там загрязнения, будем брать пробы. Сейчас вопрос согласовывается с лабораториями, которые будут осуществлять проверку. С заявлениями к нам пока никто не обращался, мы сами увидели публикацию в соцсетях и начали по этому факту проверку. Кто виноват, это и будем выяснять», — рассказал АН «Между строк» нижнетагильский природоохранный прокурор Григорий Битюков.

По словам прокурора, после выяснения всех обстоятельств убирать свалку батареек будет виновник. Если же не удастся установить, кто причинил вред окружающей среде, то ликвидировать последствия будет собственник участка. О том, что в свалке виновны сотрудники торгового центра «Лента», говорить преждевременно.

Экоактивист и руководитель РОО СО «Чистый Урал» Дмитрий Есин в комментариях под постом с фотографиями свалки предложил жителям города писать обращения в Росприроднадзор. Сам мужчина написал в три инстанции: прокуратуру, Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

На горячей линии сети гипермаркетов специалисты не смогли ответить на вопрос, куда торговый центр утилизирует батарейки. Однако на официальном сайте магазина эта информация находится в открытом доступе. В России на утилизацию батарейки отправляют на несколько экологических предприятий: завод «Меркурий» в Санкт-Петербурге и «Мегаполисресурс» в Челябинске.

Напомним, ранее мы писали гайд о том, куда в Нижнем Тагиле можно сдать опасные бытовые отходы. Торговые центры «Лента» на Уральском проспекте и Свердловском шоссе считаются одними из самых популярных пунктов приёма батареек в городе.