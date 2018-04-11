В Нижнем Тагиле нашли тело пропавшего неделю назад рыбака

Сегодня утром тагильские спасатели нашли тело пропавшего 5 апреля рыбака. На прошлой неделе мужчина 1949 года рождения уехал рыбачить на Тагильский пруд на автомобиле «Нива», однако домой так и не вернулся. Его супруга обратилась в правоохранительные органы. Спасатели в течение нескольких дней вели поиски пенсионера в районе Демидовской усадьбы, обследуя сотни метров дна в водоёме.

«Мы прошли коридор, наверное, метров около 200, русло прошарили. Сегодня в 70 метрах от того места, где мы закончили, нашли коловорот. Недалеко от него обнаружили и самого рыбака. На нём только джемпер и штаны были, босиком был, бился, видать, до последнего. Протащили его до фермерского дома метров 150 по льду. Сейчас полицию встретили, везём оперов», — рассказал АН «Между строк» начальник поисково-спасательной группы Владимир Александренко.

Предполагается, что мужчина провалился под лёд в то время, когда уже направлялся к берегу после рыбалки.

Спасатели напоминают тагильчанам, что выходить на лёд сейчас смертельно опасно, и рекомендуют закрыть сезон зимней рыбалки. Даже 10–15 минут пребывания в ледяной воде могут привести к непоправимым последствиям.