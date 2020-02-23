В Нижнем Тагиле нашли тело пропавшего Евгения Чебакова

В Нижнем Тагиле нашли тело пропавшего 19 февраля Евгения Чебакова. Об этом пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-группу МВД Нижнего Тагила. Проверку по факту происшествия начали следователи.

Тело 30-летнего мужчины было обнаружено в районе гаражного кооператива на улице Металлургов на Тагилстрое. По предварительным данным, он мог покончить с собой.

Напомним, житель Дзержинского района Евгений Чебаков пропал в ночь на 19 февраля. Как рассказала полицейским супруга мужчины, муж прислал ей СМС-сообщение с просьбой забрать его из гаража по адресу Металлургов, 2. Приехав на место, женщина не смогла найти супруга, а его телефон уже был вне зоны доступа. На следующий день она подала заявление о пропаже.