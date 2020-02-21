В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают пропавшего жителя Вагонки

Отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» объявил в розыск 30-летнего Евгения Сергеевича Чебакова, проживающего по Ленинградскому проспекту и пропавшего в ночь на 19 февраля.

С сообщением о его исчезновении накануне поздно вечером в полицию обратилась супруга — она пояснила, что муж прислал ей СМС-сообщение с просьбой забрать с адреса Металлургов, 2. Как оказалось, это гаражный кооператив, но там его жена не нашла, а телефон стал недоступен.

По словам супруги, ранее муж никогда не уходил, в последнее время увлёкся спортом — посещал фитнес-клуб.

Сотрудники полиции проверяют все родственные и дружеские связи молодого человека. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем Евгении Чебакове, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 97-68-02.