В Нижнем Тагиле нашли тело пропавшего более месяца назад мужчины

Накануне, 15 июня, в Нижнем Тагиле в лесополосе на улице Балакинской нашли тело Александра Киреева. Тагильчанина искали больше месяца, обнаружили его сотрудники полиции, пишет ИА «Все новости».

48-летний мужчина работал плотником в управляющей компании на Тагилстрое, а жил на Гальянке в доме на Черноисточинском шоссе. Родственники последний раз видели мужчину в конце апреля. В один из рабочих дней после смены он ушёл в неизвестном направлении. 4 мая заявление в полицию о пропаже написала его сестра. Первоначальные поиски результата не принесли, телефон мужчины был недоступен. По данным МВД, тагильчанин злоупотреблял спиртным.

Предварительно, по сообщению полиции, смерть не носит криминального характера. В следственном отделе СКР по Тагилстроевскому району отмечают, что для установления точных причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.