В Нижнем Тагиле нашли пропавшую почти две недели назад глухонемую девочку-подростка

Полиция нашла пропавшую более 10 дней назад 16-летнюю глухонемую тагильчанку. Беглянку остановили на улице в Первоуральске, когда та шла в магазин. Напомним, она покинула дом в Нижнем Тагиле ранним утром 9 сентября. Тагильчанка регулярно выходила на связь с правоохранителями через социальные сети, но наотрез отказывалась возвращаться домой.

«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 17 установили её местонахождение в Первоуральске и вместе с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних выехали туда для задержания беглянки. Как удалось выяснить, в Екатеринбурге она познакомилась с молодым человеком и уехала с ним в Первоуральск. Тот пытался сам вернуть девушку домой, но она отказывалась. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней во время её самовольного ухода не совершено», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сейчас сотрудники полиции проводят профилактическую работу с девушкой. Они намерены оказать её семье всестороннюю поддержку и необходимую психологическую помощь.