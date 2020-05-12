В Нижнем Тагиле нашли пропавшую 86-летнюю женщину. За три дня она дошла до Старателя

В Нижнем Тагиле нашли пропавшую 86-летнюю Ираиду Волкодав. 9 мая около 16 часов она ушла из дома в районе улицы Заводской, и только 12 мая рано утром её нашли в районе посёлка Старатель.

Как рассказали в поисковом отряде «Скорпион», женщину обнаружила сотрудница полиции, которая проезжала мимо ТЦ DEPO.

«Мы вчера до поздней ночи искали её на Вагонке, до тубдиспансера дошли, 25-й квартал осмотрели. На поисках было 6 машин и больше 15 человек волонтёров, но не смогли найти. Сегодня как раз планировали в сторону Старателя идти. Сегодня третьи сутки, как она ушла из дома, всё это время она была без еды и воды. К счастью, её сегодня нашли», — рассказали АН «Между строк» в поисковом отряде «Скорпион».

Сообщалось, что ранее тагильчанка из дома не уходила, но имела проблемы с памятью. Сейчас Ираида Волкодав находится в больнице, её жизни ничего не угрожает.