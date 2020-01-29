В Нижнем Тагиле нашли пропавшего после школы третьеклассника

Инспекторы по делам несовершеннолетних нашли пропавшего накануне 9-летнего Матвея Нагорнова в районе Уральского проспекта на Гальянке, со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское» пишет ИА «Все новости».

Напомним, 28 января в 8 часов утра мальчик ушёл из дома в школу № 68, однако домой так и не вернулся. Мальчик воспитывается отцом, он же и обратился с заявлением в полицию. Раньше Матвей уже уходил из дома, но всегда возвращался поздно вечером.

В среду, 29 января, в полицию поступил звонок, что мальчика видели в магазине «Монетка» на Уральском проспекте. Около 18 часов инспекторы по делам несовершеннолетних отправились туда, зная, что бабушка Матвея живёт неподалёку. Когда они вышли из торговой точки, то увидели, что Нагорнов идёт к ним навстречу. Мальчика доставили в отдел полиции, туда же вызвали его отца.

Инспекторы разбираются в причинах его ухода, также они проведут с ним и родителями профилактическую работу.