В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик не вернулся домой после школы

В Нижнем Тагиле пропал 9-летний Матвей Нагорнов. 28 января в 8 часов утра мальчик ушёл из дома в школу № 68, однако домой так и не вернулся. Мальчик воспитывается отцом, он же и обратился с заявлением в полицию. Как рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское», с января этого года Матвей состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее он уходил из дома, но возвращался самостоятельно поздно вечером.

В день пропажи Матвей был одет в весеннюю короткую куртку с надписью Adidas, спортивные штаны и ботинки чёрного цвета. С собой у несовершеннолетнего был рюкзак тёмно-синего цвета, сотового телефона нет.

Всех, кто знает о местонахождении Матвея Нагорнова, просьба позвонить в отдел полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 8 (3435) 47-71-02, 47-71-56 или 02.