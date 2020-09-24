В Нижнем Тагиле нашли педофила, который зимой надругался над восьмилетней девочкой в подъезде

В Нижнем Тагиле 44-летнего местного жителя обвиняют в надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками в январе и августе 2020 года. По информации следствия, 3 января 2020 года он напал на восьмилетнюю девочку в подъезде дома № 22 по улице Матросова. Педофил подстерёг школьницу и начал «трогать её руками за одежду». В ведомстве отметили, что его генетический профиль совпал с данными, полученными в ходе молекулярно-генетической экспертизы, а обе потерпевшие опознали обвиняемого. Кроме того, по версии следствия, подозреваемый может быть причастен и к преступлению в отношении ещё двух несовершеннолетних девочек, над которыми педофил надругался в сентябре 2019 года.

«Представители МВД устраивали засады и дежурили в местах наиболее вероятного появления злоумышленника. На причастность к гнусным поступкам оперуполномоченные отрабатывали всех, кто склонен к такого рода криминалу, а также тех, кто был схож по приметам. В поле зрения сыщиков попадали и те граждане, которые при виде девочек шли за ними вслед. Именно так изначально ныне задержанный мужчина по имени Дмитрий и угодил в сети полицейских», — рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Операция по задержанию преступника проводилась при силовой поддержке бойцов ОМОНа на месте работы тагильчанина — одном из крупных местных предприятий.

Ранее обвиняемый не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Проживал с сожительницей в том же микрорайоне, где были совершены нападения на двух девочек.