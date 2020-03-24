В Нижнем Тагиле наркоман подделал медсправку, чтобы получить водительское удостоверение

По инициативе прокуратуры Ленинского района полицией Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Использование заведомо подложного документа» в отношении 28-летнего местного жителя. По информации надзорного ведомства, в марте 2019 года данный гражданин был признан виновным в незаконном обороте наркотиков. Суд обязал мужчину пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию, поскольку ранее было выявлено, что подсудимый страдает наркотической зависимостью.

«В дальнейшем мужчина, осознавая, что имеет противопоказания к управлению транспортным средством в связи с наличием у него синдрома зависимости от употребления психоактивных веществ, получил поддельное медицинское заключение, выполненное на бланке ГБУЗ Свердловской области “Психиатрическая больница № 3”, согласно которому осуждённый не имеет наркологических противопоказаний к управлению транспортом. Указанное медицинское заключение было предъявлено гражданином в МРЭО ОГИБДД МУ МВД России “Нижнетагильское”, после чего в январе 2020 года ему выдано водительское удостоверение категории В, В1, С, С1, М», — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, Ленинский райсуд Нижнего Тагила удовлетворил требования прокурора о лишении обвиняемого права управления автотранспортом. Судебный акт в законную силу не вступил. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до 80 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев.