В Нижнем Тагиле накануне Нового года сгорели две дорогие иномарки

В Нижнем Тагиле две иномарки пострадали от огня накануне Нового года. ЧП случилось в пятом часу утра 31 декабря. В диспетчерскую часть поступило сообщение о пожаре на проспекте Ленина. Горели Range Rover и Audi. В тушении огня задействовали 9 спасателей и 2 спецмашины. Они справились с пожаром за 2 минуты и спасли иномарки от полного уничтожения. У Range Rover повреждён моторный отсек и салон, у Audi — только моторный отсек. Сейчас, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, устанавливаются причины происшествия.