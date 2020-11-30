В Нижнем Тагиле начался приём заявок на первую онлайн-выставку «Тагильская мастерица»

Досуговый центр «Урал» объявил приём заявок на 24-ю открытую выставку декоративно-прикладного творчества и художественных ремёсел «Тагильская мастерица». В этом году работы конкурсантов будут показаны на онлайн-площадках.

«В выставке ежегодно принимают участие не только жители Нижнего Тагила, но и других городов области. На протяжении двух недель люди приходят, делятся опытом на мастер-классах, общаются. К сожалению, в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки от такого формата мы решили отказаться, но отменять выставку мы не стали, потому что это традиционное и любимое жителями событие», — говорит завотделом народного творчества досугового центра «Урал» Елена Сергина.

Заявки принимаются от участников до 10 декабря. На электронную почту tagilskayamasteritsa@yandex.ru нужно отправить фотографии творческих работ, созданных с 2015 по 2020 год.

Онлайн-открытие выставки состоится 15 декабря в 19:00 на YouTube-канале досугового центра «Урал». Зрители увидят снимки работ участников, познакомятся с выставкой работ тагильского мастера лаковой росписи подносов Эльвиры Ершовой. Также в формате онлайн будут проходить традиционные для «Тагильской мастерицы» мастер-классы. Анонсы видеоуроков будут появляться в группе центра во «ВКонтакте».

Выставка декоративно-прикладного творчества и художественных ремёсел «Тагильская мастерица» проводится в Нижнем Тагиле с 1995 года. В ней принимают участие мастера декоративно-прикладного искусства и ремёсел с художественным образованием, художники-любители, студенты, педагоги дополнительного образования, учителя изобразительного искусства, технологии.