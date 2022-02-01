В Нижнем Тагиле начался демонтаж ледового городка 

В Нижнем Тагиле строители демонтируют ледовый городок на Театральной площади. На объекте работает несколько единиц спецтехники. Сегодня они планируют полностью освободить площадь от скульптур и горок, а завтра специалисты МБУ «Сигнал-3» разберут световое оборудование и красавицу-ёлку.

«Мы постараемся сделать всё оперативно и качественно. Сегодня заканчиваем демонтаж на площади, останется только ёлка, её разбирать будут завтра. Проезд по проспекту Строителей планируем открыть до 3 февраля. Возможно, откроем уже завтра – всё зависит от ели, если она мешать не будет, то расчистят дорогу быстро и тут же откроют», – рассказал АН «Между строк» директор компании-подрядчика «Уралстрой- НТ» Константин Благинин.

Напомним, в этом году городские власти решили сохранить ледовые скульптуры и горки до конца января. В предыдущие годы их демонтировали в 20-х числах января.

Нынче главная ёлка Нижнего Тагила была посвящена 85-летию студии «Союзмультфильм». Всего на строительство городка ушло около 1000 кубометров льда. Для горожан построили сказочный парк с 27 скульптурами героев советских мультфильмов. На городок было потрачено 11,5 млн рублей, подрядчиком выступила местная компания ООО «Уралстрой-НТ».