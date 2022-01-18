​​​​​​​Ледовый городок в Нижнем Тагиле будет работать до конца января

В Нижнем Тагиле ледовый городок на Театральной площади простоит до конца января. Такое решение принял мэр города Владислав Пинаев по просьбам тагильчан. Как отмечают в пресс-службе мэрии, обычно демонтаж ледовых и световых конструкций проводился 25 января.

«По отзывам, люди очень довольны, всем нравится. В этом году часто приезжают гости из других городов, в том числе из Екатеринбурга. Вход и аттракционы у нас бесплатные. Дети с удовольствием катаются на горках, взрослые фотографируются около ёлки и светодиодных фигур», — рассказал глава города Владислав Пинаев.

Техническим обслуживанием объектов городка занимается организация «Уралстрой-НТ». На территории проводится уборка, организовано дежурство частного охранного предприятия.

Директор «Уралстрой-НТ» Константин Благинин заявил, что без вандализма на территории ледового городка не обошлось: кто-то утащил ящерицу у Хозяйки Медной горы, у Бременских музыкантов украли гитару, у Крокодила Гены отломали руку. Кроме того, удалось задержать девушку, которая ножницами хотела отрезать часть гирлянды от шара.

«Но по сравнению с прошлым годом хотел бы отметить положительную тенденцию. Неоднократно слышал, как некоторые горожане делали замечания тем, кто пытался залезть на фигуры, повредить конструкции, и таким образом пресекали вандализм», — подытожил Благинин.

Администрация Нижнего Тагила призывает тагильчан озвучить новые идеи по тематике и наполнению новогоднего ледового городка в 2023 году. Предложить тему можно на официальном сайте города, в группе муниципалитета во «ВКонтакте» или написав в Instagram.