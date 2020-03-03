В Нижнем Тагиле началось строительство моста через пруд

МУП «Тагилдорстрой» на правах субподрядчика приступило к работам по строительству моста через Нижнетагильский пруд, сообщает пресс-служба администрации города. По словам директора предприятия Игоря Васильева, все достигнутые договорённости с генеральным подрядчиком, которым является компания «Альмакоргруп», официально подтверждены.

«Руководством города и области была проделана колоссальная предварительная работа, которая позволит местным предприятиям принять самое активное участие в этой стройке, — отметил Игорь Васильев. — Для “Тагилдорстроя” работать над реализацией проекта не только выгодно, но и престижно. Кроме этого, для нас является честью реализовать многолетнюю мечту тагильчан».

В первую очередь специалисты приступили к расчистке территории, ведущей к месту будущего мостового перехода со стороны Гальяно-Горбуновского массива. Муниципальному предприятию предстоит заниматься комплексным обустройством подъездов и подходов к мосту, прокладкой сопутствующей инженерной инфраструктуры, в том числе строительством ливневой канализации и соответствующих очистных сооружений, благоустройством территории. Общая протяжённость участков подъездных дорог к инженерному сооружению превысит 2,5 километра.

«Одним из основных условий контракта было то, что максимальное количество работ на строительстве моста должны выполнять предприятия, которые зарегистрированы и работают в Нижнем Тагиле. Я благодарен руководителям “Альмакоргруп” за то, что ими принято правильное решение по выбору субподрядных организаций, — подчеркнул Владислав Пинаев. — Стоимость данного контракта на три года составляет 1 млрд 180 млн рублей. Это, наверное, самый крупный контракт за всё время существования “Тагилдорстроя”. Для города от этого только плюсы: наибольшее количество рабочих мест при реализации проекта будет отдано тагильчанам, деньги, которые выделяет областное правительство, останутся в городе. Ещё одно преимущество в том, что работами будет заниматься муниципальное предприятие, которое, во-первых, уже зарекомендовало себя при реализации других проектов, во-вторых, нам будет проще осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения работ».

Предполагается, что помимо «Тагилдорстроя» в реализации проекта будут задействованы и другие местные предприятия. Среди них, к примеру, ООО «УБТ-Сервис», специалисты которого в любой момент готовы включиться в этот процесс.

Директор «Тагилдорстроя» считает, что участие в строительстве мостового перехода не помешает муниципальному предприятию осуществлять деятельность по другим направлениям. По словам Игоря Васильева, все мероприятия в рамках эксплуатационного содержания городских дорог и реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проводиться в обозначенные сроки и с надлежащим качеством.