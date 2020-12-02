В Нижнем Тагиле началось строительство ледового городка

02.12.2020 16:17
На Театральной площади Нижнего Тагила началось строительство ледового городка. На место уже завезли лёд и начали установку главной ёлки, а движение транспорта на проспекте Строителей перекрыли.
Компания «Уралстрой-НТ» работы по строительству ледового городка должна закончить до 25 декабря.
- В этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле не будут строить возле КДК «Современник» из-за сложной эпидобстановки, связанной с коронавирусом. Чиновники решили отказаться также от большой горки возле Нижнетагильской филармонии, новогодней сцены, коммерческих аттракционов и точек общественного питания. Будут продаваться только горячие напитки — чай и кофе.
- Все посетители городка должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию в 1,5–2 метра, избегая контактов с кашляющими или чихающими людьми. Каким образом будет контролироваться соблюдении дистанции на горках (и не только) — не уточняется.