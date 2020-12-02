В Нижнем Тагиле началось строительство ледового городка

В этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле не будут строить возле КДК «Современник» из-за сложной эпидобстановки, связанной с коронавирусом. Чиновники решили отказаться также от большой горки возле Нижнетагильской филармонии, новогодней сцены, коммерческих аттракционов и точек общественного питания. Будут продаваться только горячие напитки — чай и кофе.