В Нижнем Тагиле началось строительство детского сада на 170 мест

На Муринских прудах начались работы по строительству нового детского сада на 170 мест. Подрядная организация ЗАО «Стройкомплекс» уже огораживает стройплощадку и завозит необходимые материалы. До 1 июня специалисты компании должны приступить к общестроительным работам, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии. Согласно пояснительной записке, они возведут трёхэтажное здание. В нём будет восемь изолированных друг от друга групп, в том числе две ясельные. Помимо этого, предусмотрены залы для гимнастических и музыкальных занятий, колясочная, сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная с гладильной), административно-бытовые помещения. Открытие детского сада и яслей на Удовенко запланировано на 2020 год.

В этом году должно начаться также строительство детского сада на 90 мест в микрорайоне «Запрудный» (конкурс ещё не разыгран). Согласно технической документации, садик будет оборудован по требованиям программы «Доступная среда», на его территории организуют видеонаблюдение. В здании разместятся: буфетная; гимнастический зал с велотренажёром, батутом, беговой дорожкой и мостиком-качалкой; зал для музыкальных занятий и просмотра телевизионных передач; групповые комнаты с дидактическими столами с наборами игрушек и интерактивными досками с проекторами и ноутбуком. В отличие от уже существующих детских садов, новые спроектированы с учётом самых современных требований СанПиНов. На строительство двух объектов будет потрачено более 230 млн рублей.

Сейчас проектируются ещё три детских сада: на 270 мест в Приречном микрорайоне, на 170 мест на Уральском проспекте и на 170 мест на улице Сланцевой. Их возведение запланировано на 2020–2021 годы.

Напомним, строительство новых детских садов с ясельными группами входит в стратегию развития Нижнего Тагила и направлено на выполнение майского указа президента РФ. К 2024 году в городе каждый ребёнок ясельного возраста должен быть обеспечен местом в дошкольном образовательном учреждении.