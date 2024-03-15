В Нижнем Тагиле началось голосование на выборах президента России, оно будет проходить 15, 16 и 17 марта. В городе открыты 157 избирательных участков, время их работы — с 8 до 20 часов.

Для проведения голосования изготовлено 260 тысяч бюллетеней. По словам председателя Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Ларисы Демьяновой, на каждом бюллетене должна быть проставлена печать и наклеена специальная марка, отпечатанная на «Гознаке», а также должны быть подписи членов избиркома с правом решающего голоса.

До окончания голосования на участках организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции и видеонаблюдение. На 130 участках установлены камеры, остальные оснащены видеорегистраторами.

«Подходы и подъездные пути к местам голосования расчищены от снега и наледи. Дополнительная уборка будет производиться с учётом погодных условий. Подготовлена необходимая техника и запас материалов. В режиме повышенной готовности работают электросетевые компании и ресурсоснабжающие организации. Планы действий всех служб скоординированы на случай непредвиденных ситуаций», — сообщили в мэрии.

Согласно статистике, в Нижнем Тагиле зарегистрированы более 257 тысяч избирателей. Наибольшее их число в Тагилстроевском районе — почти 93 тысячи человек, наименьшее — в Ленинском, около 80 тысяч. В Дзержинском — 85 тысяч избирателей.

Напомним, в Свердловской области в дни голосования на выборах президента РФ пройдёт викторина «Опорный край», посвящённая 90-летию региона. В ходе неё разыграют 40 квартир в Екатеринбурге, 90 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал».

В качестве кандидатов на президентских выборах 2024 года зарегистрированы Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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