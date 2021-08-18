В Нижнем Тагиле начали возводить новый въездной знак

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу началась установка нового въездного знака. Работы ведёт компания из Тюмени ООО «Лайф+», которая должна сдать объект до конца ноября 2021 года.

Напомним, эскизный проект разработали специалисты ООО «Проектно-геодезическая компания». Монументальная 18-метровая конструкция будет включать в себя надписи «Нижний Тагил» и «Город трудовой доблести». На трёх вертикальных стелах, стоящих рядом, планируется разместить герб Нижнего Тагила и изображение Ордена Трудового Красного Знамени, которым Нижний Тагил был награждён в 1971 году. У основания вертикальной конструкции будет расположена шестерёнка как символ машиностроительной отрасли.

Стоимость проекта составила порядка 27 миллионов рублей. Въездной знак установят на пересечении улицы Садоводов со Свердловским шоссе.