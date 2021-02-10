В Нижнем Тагиле появится новый въездной знак с гербом и надписью «Город трудовой доблести»

В этом году на Южном подъезде в Нижний Тагил вместо старой конструкции установят новый въездной знак. Планируется, что его установят до конца ноября 2021 года.

Эскизный проект уже разработали специалисты ООО «Проектно-геодезическая компания». Монументальная 18-метровая конструкция включает в себя надпись «Нижний Тагил», встроенную между двумя горизонтальными балками, под которой размещён барельеф панорамы города и надпись «Город трудовой доблести». На трёх вертикальных стелах, расположенных рядом, планируется разместить герб Нижнего Тагила и изображение Ордена Трудового Красного Знамени, которым Нижний Тагил был награждён в 1971 году. У основания вертикальной конструкции разместят шестерёнку как символ машиностроительной отрасли. Стоимость проекта составит порядка 27 миллионов рублей.

Как сообщили в мэрии Нижнего Тагила, «Тагилгражданпроект» провёл геодезические и геологические изыскания, подготовил проектную документацию на производство фундамента и подсветку. По словам специалистов, чтобы спроектировать сам знак, необходимо определиться с материалами, из которых будут изготовлены детали. Предположительно, нагрузка на фундамент будет составлять более 20 тонн, однако кто возьмётся за реализацию проекта, пока неизвестно.

«Сегодня мы разобрали предпроектные моменты, которые требуют быстрого решения. Планируется, что три проектные организации в ближайшее время проработают возможные решения и предложат свои варианты как по материалам, так и по методам реализации проекта», — отметил мэр Владислав Пинаев.

Напомним, в 2013 году известная каждому тагильчанину «шестерёнка» исчезла с Южного подъезда к городу. В 2018 году мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс проектов будущей скульптурной композиции, которую экс-мэр города Сергей Носов предложил установить на перекрёстке улиц Красногвардейской и Садоводов. Конкурс растянулся на целый год. Отвергая предложения конкурсантов, комиссия также пришла к выводу, что новый въездной знак необходимо поставить на историческое место — на Свердловском шоссе, перед посёлком Старатель. В 2019 году тагильчан уже просили выбрать лучший скульптурный знак из пяти предложенных конкурсантами из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Москвы.