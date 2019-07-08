В Нижнем Тагиле начали строить верёвочный парк высотой 9 метров

На территории парка «Народный» в Нижнем Тагиле появится верёвочный аттракцион от компании «Эльф парк». Сегодня компания-подрядчик приступила к монтажу опорных конструкций. Как рассказал АН «Между строк» представитель «Эльф парка» Андрей Рублёв, строительные работы продлятся до полутора месяцев, в зависимости от погодных условий. Экстремальное развлечение будет состоять из трёх верёвочных маршрутов и 9-метрового скалодрома.

«Аттракцион предназначен для детей в возрасте от пяти лет, - говорит Рублёв. – Максимального ограничения нет, к нам и взрослые приходят. При этом человек не должен иметь медицинских ограничений к занятию спортом. Каждый подписывает документ о том, что он согласен с правилами верёвочного парка и проходит инструктаж по правилам техники безопасности. За детей подписывают их законные представители. Для каждого посетителя предусмотрена система непрерывной страховки - это когда человек пристегнувшись в начале маршрута до конца прохождения трассы самостоятельно отстегнуться не сможет. Также на всех трассах работают инструкторы, которые будут помогать и подсказывать по мере необходимости. Цена билета — от 150 рублей».

Для обеспечения безопасности парк будет огорожен двухметровым забором, а в ночное время будет находиться под охраной. Отметим, что в России действует 27 верёвочных «Эльф парков».