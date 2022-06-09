В Нижнем Тагиле начали капитальный ремонт одного из старейших детских садов

В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт детского сада № 20 на улице Карла Маркса, 58, построенного в 1949 году. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев на своей странице во «ВКонтакте».

«Это ясли на 75 детей. Именно места в ясельных группах сейчас востребованы в городе», — написал Владислав Пинаев.

Строителям предстоит выполнить полный комплекс работ: заменить кровлю, перекрытия, инженерные сети, систему отопления. Кроме того, преобразятся не только группы, но и прилегающая территория: будут новые веранды, игровые комплексы. Также в ясли закупят новую мебель и «всё, что необходимо для детей раннего возраста», добавил глава Нижнего Тагила.

Напомним, на ремонт детского сада выделено более 20 млн рублей. Конкурс на ремонтные работы был размещён на портале госзакупок, единственным заявившимся участником стало екатеринбургское ООО «Делком-Урал». Ремонтные работы должны закончить не позднее 31 октября 2022 года. Демонтажные работы необходимо завершить до конца июня, общестроительные работы по возведению и укреплению стен — до конца июля, а наружные работы — до конца октября.