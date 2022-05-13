В Нижнем Тагиле детский сад № 20 отремонтируют за 20 млн рублей

В Нижнем Тагиле отремонтируют детский сад № 20 на улице Карла Маркса, 58, который был построен в 1949 году. Соответствующий аукцион был размещён на портале госзакупок, единственным участником конкурса стало екатеринбургское ООО «ДЕЛКОМ-УРАЛ», основанное в 2016 году и специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий.

Сейчас Служба заказчика городского хозяйства находится на этапе подписания контракта с компанией. Его стоимость составила 20 млн 165 тысяч рублей.

Ремонтные работы должны закончить не позднее 31 октября 2022 года. Демонтажные работы необходимо завершить до конца июня, общестроительные работы по возведению и укреплению стен — до конца июля, а наружные работы — до конца октября.

Строители должны будут построить временные сооружения, заменить кровлю, окна, вентиляцию и двери дошкольного учреждения. Также в детском саду обновят охранно-пожарную сигнализацию, электросети и оборудование, отопление, водопровод, газоснабжение и канализацию. Кроме того, после завершения работ подрядчик благоустроит территорию около учреждения.