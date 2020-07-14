В Нижнем Тагиле началась реконструкция мемориала воинской славы на Центральном кладбище

В Нижнем Тагиле стартовала реконструкция мемориала воинам, погибшим от ран в госпиталях Ленинского района во время Великой Отечественной войны. Мемориал со скульптурной композицией «Мать-Родина», который находится на территории Центрального кладбища, будут приводить в порядок в течение двух лет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, реконструкция воинского захоронения проводится на условиях софинансирования с областным бюджетом. На реализацию проекта выделено 32,6 млн рублей. В конце июня подрядчик — ООО ГК «Уралстройкомплекс» — приступил к демонтажу старых ограждений и тротуарной плитки.

«Проект рассчитан на два года. В этом будет произведена замена бетонных плит площади и пешеходных дорожек, отремонтировано ограждение братской могилы, установлены декоративные вазоны и скамьи. Старые бетонные плиты облицовки постамента памятника сменят прочные гранитные», — рассказал директор по капитальному строительству «Уралстройкомплекса» Николай Накоряков.

В следующем году будет смонтировано новое металлическое ограждение и система наружного освещения. А торжественное открытие обновлённого мемориала запланировано уже на сентябрь 2020 года.

«Помимо общестроительных работ, на территории мемориала обновят и выставят в один уровень пилоны, на которые нанесены фамилии 224 солдат и офицеров. Реставраторы почистят, покрасят и обработают специальным влагоотталкивающим составом пятиметровую скульптуру "Мать-Родина"», — отметил заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров.

В годы Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле было развёрнуто 14 госпиталей. За время войны медики оказали помощь 75 тысячам человек, из которых 70% вернулись в строй. Мемориал на месте захоронения советских солдат и офицеров на кладбище «Центральное» был открыт в 1950 году. В 1985-м на его территории воздвигли монументальную композицию «Мать-Родина» скульптора Василия Ушакова и архитектора Владимира Солтыса. За все эти годы объект ни разу не ремонтировался капитально.