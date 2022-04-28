В Нижнем Тагиле началась регистрация на благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!»

В Нижнем Тагиле стартовал приём заявок на участие в городском спортивном благотворительном забеге «Дай пять» (6+). В этом году забег пройдёт 22 мая со стартом у площади КДК «Современник». Регистрация открылась 27 апреля на сайте sport.evraz.com.

Для участия каждый бегун должен предоставить организаторам медицинскую справку о состоянии здоровья, а также внести благотворительный регистрационный взнос в размере 100 рублей. Дети участвуют в забеге бесплатно. Для взрослых предусмотрена дистанция в 5 километров, а для детей в возрасте от 6 до 14 лет — 1 километр.

Благотворительный забег «Дай пять!» пройдёт в Нижнем Тагиле в восьмой раз. В прошлом году забег проходил 17 мая. В нём приняли участие около 1500 человек.