В Нижнем Тагиле в седьмой раз прошёл благотворительный забег «Дай пять!»

В Нижнем Тагиле прошёл седьмой благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». В нём приняли участие около 1500 человек: сотрудники и дети работников ЕВРАЗа, жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Лесного, Кушвы, Алапаевска, Верхней Салды, Невьянска, села Петрокаменского, Николо-Павловского, посёлка Горноуральского.

Взрослые спортсмены пробежали дистанцию 5 км, дети — 1 км. Впервые на старт бегунов выпускали группами во избежание скопления людей. Каждому выдавался индивидуальный стартовый номер с чипом для фиксации времени. Забег прошёл с соблюдением санитарных ограничений, действующих в регионе. Кроме того, соревнования проходили в 30-градусную жару, поэтому особое внимание уделялось самочувствию бегунов. Волонтёры следили за тем, чтобы всем хватило воды. Возле трассы дежурили медики.

Также из-за ограничений на мероприятии работало меньше активных площадок, при этом для всех любителей бега, болельщиков и гостей праздника была подготовлена концертная программа, работали фотобудка и видеоспиннер, гости увидели показательные выступления воркаутеров и тхэквондистов, артистов цирка «Аншлаг», вокальных и танцевальных коллективов ДК НТМК.

«Забег состоялся в очном формате только благодаря тому, что более 50 процентов наших сотрудников привились от коронавируса, а если учитывать тех, у кого есть антитела, то количество защищённых сотрудников составляет 70 процентов численности персонала. Очень важно, что забег позволяет нам не только приобщаться к спорту, но и помогать детям с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня отличная погода, но она сложна для участников, хотя именно при такой температуре работают люди в горячих цехах ЕВРАЗ НТМК. Спасибо им за тяжёлый труд, благодаря которому развиваются наш комбинат, компания, город», — цитирует пресс-служба компании слова вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова.

По результатам забега абсолютным чемпионом с результатом 16 минут 8 секунд стал газовщик доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Пётр Медведев, среди женщин дистанцию быстрее всех преодолела студентка Виталия Панкова — за 19 минут и 32 секунды. Победительница прошлых лет экономист ЕВРАЗ НТМК Валентина Зыкова заняла второе место, она прибежала на несколько секунд позднее.

Среди детей в разных возрастных категориях победителями стали Алина Сулейманова, Александра Скоробогатых, Кристина Марфута, Вадим Кутергин, Виктор Горин, Роман Неволин.

Каждый взрослый участник забега вносил благотворительный взнос. Компания ЕВРАЗ удвоит сумму собранных пожертвований. Средства будут направлены в нижнетагильскую начальную школу — детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья и в качканарскую школу, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы. На пожертвования прошлых лет были приобретены спортивные и уличные тренажёры, оборудованы детская и спортивная площадки, приобретено оборудование для занятий адаптивной и общей физкультурой в спортзалах учреждений.