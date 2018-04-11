В Нижнем Тагиле началась подготовка к созданию индустриального парка «Восточный»

Мэрия Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок тендер на проведение изысканий для инженерной и транспортной инфраструктуры индустриального парка «Восточный» стоимостью 2,6 млн рублей. Согласно технической документации, подрядчик должен будет провести геологические исследования, изучить гидрометеорологические условия участка и экологические показатели территории площадью 65 га в Тагилстроевском районе города. Участок ограничен улицами Байдукова, Сульфатной, Садоводов и Джамбула.

По планам проектировщиков, здесь должны появиться около девяти километров новых дорог, очистные сооружения промышленных стоков, трансформаторные подстанции, а также сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, сети связи и видеонаблюдения.

Победитель конкурса будет объявлен 23 апреля. Подрядчик должен выполнить все работы за 24 дня с момента подписания контракта.

Муниципальный индустриальный парк «Восточный» должен стать базой для размещения новых промышленных предприятий. В концепции освоения предусмотрены участки для конкретных инвесторов и резервные площадки для последующих предложений о сотрудничестве в рамках выделенной территории. На развитие инфраструктуры промышленного кластера может быть выделено более 1 млрд рублей.