В Нижнем Тагиле наблюдается дефицит препаратов от бешенства

Сегодня, 21 июня, замглавы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров встретился с директором департамента ветеринарии Свердловской области Евгением Трушкиным, который прибыл с рабочим визитом. Как передаёт пресс-служба муниципалитета, Валерий Суров обратил внимание гостя на дефицит антирабической вакцины против бешенства в государственных учреждениях здравоохранения и отсутствии этого препарата в аптечной сети. Чиновник попросил коллегу поднять вопрос на региональном уровне.

«Это большая проблема, так как по области зафиксировано 12 тысяч случаев покусов свердловчан, - заявил Евгений Трушкин. – За пять лет нам удалось снизить заражение бешенством со 104 до 9 случаев в год. В этом помогло то, что за это время на территории области было размещено 600 тысяч доз специальной профилактической вакцины для животных».

В свою очередь главный ветеринар области пообещал помочь в решении проблемы и провести работу с областным министерством здравоохранения.