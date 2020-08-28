В Нижнем Тагиле на женщину с маленьким ребёнком упала тяжёлая ветка яблони

На жительницу Нижнего Тагила Юлиану и её 2-летнего ребёнка в сквере за Драматическим театром с дерева упала большая ветка. Как рассказала тагильчанка, инцидент произошёл 27 августа около 15.00, когда они отдыхали на лавочке.

«Я с ребёнком сидела на скамейке, и вдруг сверху посыпались яблоки, я сняла ребёнка со скамейки и стала ставить на асфальт, и в это время нас накрыло этой веткой. Ребёнка спасло то, что я наклонилась над ней и закрыла собой, но испугались мы обе, у меня царапины», — рассказывает женщина.

В администрации города отметили, что за содержание сквера по контракту ответственность несёт компания «КапиталСтрой». Директор фирмы Юрий Бронников, в свою очередь, отметил, что ветка была повреждена механически.