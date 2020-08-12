В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях обнаружили артиллерийский снаряд

Сотрудники инженерно-технического отделения Нижнетагильского ОМОН Управления Росгвардии обследовали найденный накануне на станции Старатель предмет, похожий на артиллерийский снаряд, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о подозрительном предмете поступила из дежурной части линейного отдела МВД России, снаряд обнаружил на 365-м километре железнодорожных путей бригадир-обходчик.

«По результатам осмотра было установлено, что это 85-миллиметровый артиллерийский снаряд без каких-либо маркировок со следами коррозии, взрывчатых веществ не содержит. Опасности для жизни и здоровья граждан не представлял. Предмет передан сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.