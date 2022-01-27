В Нижнем Тагиле на Вые после капитального ремонта откроется детский сад-ясли

В этом году после капитального ремонта откроется детский сад № 10 на Вые. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Двухэтажное здание яслей не ремонтировалось с момента его постройки — 69 лет. Из-за аварийного состояния здание детского сада на улице Оплетина было закрыто в ноябре 2019 года. На ремонт было выделено почти 50 млн рублей.

В настоящий момент закончены демонтажные работы, начинается подготовка к новому этапу строительства. Специалистами МБУ «Тагилгражданпроект» и главой города Владиславом Пинаевым принято решение сохранить часть старого ограждения. В феврале начнётся монтаж системы отопления. Благодаря комплексной реконструкции детский сад станет практически новым зданием и получит самое современное оборудование.

«Принято решение оставить лицевую часть забора, чтобы сохранить некую историческую составляющую этой улицы, дано поручение определить возможные варианты приведения в порядок металлического ограждения и кирпичных столбов», — прокомментировал Владислав Пинаев.

«Здесь будет создана новая образовательная среда — с удобной мебелью и оборудованием, которое уже сейчас закупается», — рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.

После сдачи в эксплуатацию здание будет готово принять 60 малышей от года до трёх лет, которые смогут расти и развиваться в комфортном и современном пространстве.