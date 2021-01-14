В 2021 году в Нижнем Тагиле отремонтируют детский сад почти за 50 млн рублей

В Нижнем Тагиле к капитальной реконструкции готовится детский сад № 10, рассположенный на улице Оплетина, 5. Двухэтажное здание яслей не ремонтировалось с момента его постройки — 69 лет. Сегодня в мэрии уже готовят проектно-сметную документацию, чтобы в наступившем 2021 году приступить к обновлению дошкольного учреждения.

«В микрорайоне места в ясельных группах крайне востребованы, но возможности строить новые дошкольные образовательные учреждения на Вые просто нет. Поэтому муниципалитет идёт по пути капитальных ремонтов уже существующих детских садов. Правительство Свердловской области поддерживает эту инициативу, — рассказал мэр Владислав Пинаев. — Проект рассчитан на два года, в рамках расходных полномочий из регионального бюджета на 2021 год городу уже выделено 28 млн рублей. Это порядка половины от общей стоимости капремонта».

Сегодня детский сад уже приостановил свою работу, в частности потому, что постоянно протекающая крыша создавала угрозу для малышей и не давала возможности комфортно заниматься воспитанием юных тагильчан. Кровлю пообещали отремонтировать в ходе капитального ремонта, также в учреждении полностью обновят внутренние инженерные сети, водопровод, канализацию, электроснабжение и отопление. Заменят оконные и дверные блоки, покрытие полов, выполнят внутреннюю отделку четырёх групп, раздевалок, игровых, пищеблока и других подсобных помещений, оборудуют прачечную.

Не останется без внимания и прилегающая территория детсада. Её также благоустроят, установят систему наружного видеонаблюдения и освещения, заменят забор. Фасад здания тоже обновят, но архитектурный облик детского сада, который с теплотой вспоминают многие его воспитанники, останется прежним, сообщает пресс-служба мэрии.

После окончания ремонта ясли снова смогут принять 60 малышей — две группы с года до двух лет и две группы с двух до трёх лет.