В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло лобовое ДТП

В 9:30 24 июня на Восточном шоссе лоб в лоб столкнулись BMW и ВАЗ. Авария произошла рядом со строением 12а в районе улицы Цементной. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 25-летний водитель иномарки не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114, за рулём которого находился 55-летний мужчина. По словам водителя BMW, он ехал со скоростью 60 км/ч, но из-за дождя колёса потеряли сцепление с асфальтом. В ГИБДД уточняют, что в аварии никто не пострадал. Оба водителя на момент происшествия были трезвы. Автомобили получили значительные механические повреждения.