В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе автоледи на Mazda врезалась в Opel  

ГИБДД Нижнего Тагила устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 17 января возле дома № 19 по Восточному шоссе. Предварительно установлено, что 23-летняя девушка на Mazda Premacy, двигаясь в сторону улицы Цементной, врезалась в Opel Astra под управлением 51-летнего мужчины.

«В результате дорожного происшествия водитель Mazda с ушибом и растяжением связок левого голеностопного сустава, а также пассажир-подросток с переломом костей носа, ушибом локтевого сустава отпущены домой после оказания медицинской помощи», — сообщили в ГИБДД Нижнего Тагила.

В дорожной полиции уточняют, что в момент ДТП 17-летняя девочка находилась на переднем пассажирском сиденье, не пристёгнутая ремнём безопасности.

«Водитель автомобиля Mazda пояснила, что возвращалась домой, перед ней двигался автомобиль, который создавал помеху на дороге, ей было не видно, что происходит. Внезапно автомобиль перестроился в правую полосу и она увидела другой автомобиль, стоящий на её полосе с включённым указателем левого поворота. Она предприняла попытку к экстренному торможению, но не смогла избежать столкновения», — отметили в ГИБДД.

С начала 2021 года на территории города Нижнего Тагила зарегистрировано 6 ДТП, в которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести.