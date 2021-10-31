В Нижнем Тагиле на Вагонке заметили хищную птицу (ВИДЕО)

Вечером 30 октября жители Вагонки в районе остановки «Универсам» заметили охотящуюся хищную птицу из семейства совиных.

«Вечером гуляли с ребёнком. Сова пролетела мимо нас, я аж испугалась, – рассказала АН “Между строк” Мария Тенькаева. – Села и сидит. Сидела минут 15. Потом подбежала собака, спугнула её и сова полетела по направлению к торговому центру с крысой в лапах».