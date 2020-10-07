В Нижнем Тагиле на Вагонке в пожаре пострадал 50-летний мужчина

6 октября около 22:00 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в квартире на четвёртом этаже в доме № 11 по улице Орджоникидзе. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы по лестничным маршам четыре человека, из них двое — с помощью спасательных устройств. Пожар потушен в течение двух минут.

«В ходе разведки пожара у входной двери внутри горящей квартиры сотрудники МЧС обнаружили пострадавшего — мужчину 1970 года рождения. С диагнозом “отравление продуктами горения” мужчина был госпитализирован. В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжёлое», — рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении самого пострадавшего.