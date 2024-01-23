В Нижнем Тагиле на Вагонке снова произошла коммунальная авария

Сегодня в Нижнем Тагиле произошла очередная коммунальная авария на теплотрассе в Дзержинском районе. Как и в прошлый раз, ЧП произошло на теплопроводе на улице Энтузиастов, в нескольких десятках метров от места предыдущей утечки.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила со ссылкой на МУП «Горэнерго-НТ» уточнили, что аварийный участок выявлен на теплотрассе диаметром 500 мм на перекрёстке улиц Окунева и Энтузиастов. Сегодня был установлен хомут, а проведение плановых работ запланировано на четверг.

Тем не менее на этот раз серьёзных последствий удалось избежать. Как уточнил главный инженер МУП «Горэнерго-НТ», прекращения теплоснабжения ждать не стоит.

Напомним, в начале декабря 2023 года, в период аномальных морозов, на участке теплотрассы неподалёку произошла крупная коммунальная авария, в результате которой без отопления на несколько дней остались около 12 тысяч жителей. По словам специалистов, авария произошла на участке старой теплотрассы, проложенной ещё в 70-е годы прошлого века, а не той, которую в этом году реконструировали за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.