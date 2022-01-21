В Нижнем Тагиле на Вагонке сбили женщину (ВИДЕО)

Днём 20 января на перекрёстке улиц Вагоностроителей и Окунева сбили женщину. В результате ДТП 46-летняя тагильчанка с многочисленными ушибами, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга была госпитализирована. Момент аварии попал в объектив авторегистратора.

На записи видно, что женщина очень спешила и выбежала на зебру практически на запрещающий сигнал светофора. В этот момент её на скорости сбил Hyundai Sonata.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 21-летний водитель Hyundai на момент аварии был трезв. К административной ответственности привлекался в основном за нарушения, связанные с неиспользованием ремня безопасности.