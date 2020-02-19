В Нижнем Тагиле на Вагонке произошли две коммунальные аварии

Утром 19 февраля в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошли две аварии на водоводе. Как сообщили АН «Между строк» в «Водоканале-НТ», около 7 утра произошла утечка в районе улицы Ильича, из-за чего проезжая часть была залита водой. Но поскольку дорожные службы завалили снегом водопроводные колодцы, сотрудники «Водоканала» смогли отключить подачу воды только через час. В 11 часов авария была ликвидирована. В настоящее время коммунальщики устраняют последствия.

Второе ЧП произошло в районе ЦГБ № 1 на улице Максарёва. Вода под горку льётся в сторону улицы Зари. На месте работают аварийные бригады «Водоканала-НТ». В администрации Нижнего Тагила заявили, что отключений воды не было.