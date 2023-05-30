В Нижнем Тагиле на Вагонке пожар уничтожил четыре частных дома

Накануне, 29 мая, в Нижнем Тагиле в Дзержинском районе сгорели четыре частных дома и надворные постройки. Инцидент произошёл в 23:23 на улице Чайковского, где на площади 250 квадратных метров начался крупный пожар. Как сообщили в МЧС, никто из жителей домов не пострадал.

О возгорании сообщили соседи. Из-за сильных порывов ветра огонь моментально распространился и перекинулся на близлежащие жилые здания. Восемь человек, из которых трое несовершеннолетних, покинули опасное место. В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники, 38 человек личного состава. В 00:15 огонь был локализован, в 00:54 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:27. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправности в работе электропроводки на чердаке частного дома.

Сейчас выясняются обстоятельства и устанавливается ущерб. МЧС вновь напоминает тагильчанам о соблюдении правил пожарной безопасности.

«Устанавливайте пожарные извещатели, чтобы вовремя предотвратить пожар», — отмечают в ведомстве.