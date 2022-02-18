В Нижнем Тагиле на Вагонке открылся новый спортивный зал для тяжелоатлетов 

На Вагонке (на улице Алтайской, 51) открылся новый тренировочный зал для воспитанников спортивной школы «Спутник». До этого у отделения тяжёлой атлетики не было собственного спортивного зала. Штангисты занимались на одной площадке со спортсменами «Уралвагонзавода», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

«Сложно подобрать слова, чтобы объяснить, в каком виде оно нам досталось. Полуразрушенное здание долго стояло пустующим, думали его уже сносить. Кроме несущих стен, пришлось переделывать практически всё. И сейчас это великолепный спортивный объект, — отметил глава города Владислав Пинаев. — Здесь смогут заниматься не только спортсмены, но и жители микрорайона. Для этого мы дополним современным оборудованием тренажёрный зал».

Как рассказал тренер по тяжёлой атлетике Михаил Цепков, уже на первой тренировке в новом зале спортсмены начали поднимать рекордные для себя веса. По его словам, собственная тренировочная база будет способствовать росту спортивных показателей ребят.