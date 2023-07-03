В Нижнем Тагиле на Вагонке неизвестный мужчина избил девушку в подъезде её дома. Пострадавшая считает, что это была немотивированная агрессия

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле неизвестный мужчина избил 27-летнюю девушку в подъезде её дома. Инцидент произошёл в ночь на 1 июля на улице Пихтовая. Поздно вечером пострадавшая возвращалась с работы, заметила незнакомца возле своего подъезда, но не обратила на это внимания и зашла внутрь, пишет TagilCity.ru.

Мужчина, оказавшись в подъезде, сразу накинулся на девушку, начал душить её и бить — сначала руками по лицу, а затем ногами в живот. Она стала кричать и пыталась отбиться. Избив свою жертву, неизвестный просто ушёл, а девушка, попав в квартиру, вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали в ГБ № 1. Там медики диагностировали у неё множественные гематомы лица и перелом носа.

«Скорая приехала достаточно быстро. Там посмотрели и сказали, что в целом серьёзных травм нет: сотрясения нет, а перелом носа без смещения. Очень переживала за заплывший глаз. Думала, что его там просто нет. Госпитализировать не стали, отпустили домой. Я позвонила маме, она меня забрала», — сказала девушка.

Со слов пострадавшей, незнакомец невысокого роста, крепкого телосложения, на голове была надета кепка и сверху капюшон. Сама тагильчанка отмечает, что незнакомец не пытался её ограбить или изнасиловать и с чем связаны мотивы или причины нападения она не знает. Журналисту АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что сообщение о травмах, причинённых пострадавшей, поступило в полицию из медучреждения.

«В органы внутренних дел о случившемся сообщила также подруга пострадавшей, с которой та поделилась информацией. По указанному адресу выезжал наряд ППС, но дома потерпевшую не застал. С ней связался начальник участковых уполномоченных отдела полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское”, которому девушка пояснила, что находится у матери, и пока не готова ни с кем общаться», — прокомментировали в полиции.

По факту инцидента организована проверка, выясняются обстоятельства случившегося и принимаются меры к установлению личности неизвестного мужчины.