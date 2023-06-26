В Нижнем Тагиле на Вагонке из-за поджога мусора загорелся супермаркет 

В Нижнем Тагиле в минувшее воскресенье из-за поджога мусора вспыхнул фасад здания супермаркета «Магнит» на Вагонке. ЧП произошло 25 июня, в 21:28, на улице Окунева, 36. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия выезжали два пожарных расчёта. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Общая площадь возгорания составила 15 кв. метров. Огонь перекинулся на фасад супермаркета и зацепил припаркованный рядом автомобиль Ford Fusion. У машины были повреждены задние фары и лакокрасочное покрытие. Пожарные справились с огнём в течение 5 минут.

По словам очевидцев, причиной возгорания стало то, что неизвестные подожгли мусор на открытой площадке рядом с магазином «Магнит», который находится недалеко от детской поликлиники.

Обстоятельства происшествия выясняются.