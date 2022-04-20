В Нижнем Тагиле на Вагонке бродячая собака искусала 7-летнего ребёнка

В Дзержинском районе Нижнего Тагила 19 апреля произошло очередное нападение бродячей собаки на человека. На этот раз жертвой стал 7-летний первоклассник Тимофей, который около 12:30 возвращался из школы домой. Инцидент произошёл напротив школы № 70 на улице Ильича.

Как рассказывает мама мальчика в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», домой сына довёл неизвестный молодой человек, который объяснил, что на мальчика напала бездомная собака рыжей окраски. Животное несколько раз укусило ребёнка за обе руки. Пострадавшему школьнику помогли прохожие: пожилая женщина наложила повязку из подручных материалов. После этого отец мальчика увёз сына в травмпункт, где ему обработали рану и сделали перевязку.

«Мы уже предупредили других родителей о том, что произошло, чтобы они по возможности не отпускали своих детей одних и были осторожнее при виде этой агрессивно настроенной собаки. Из нашего родительского чата я узнала, что, скорее всего, это именно та самая собака, которая в марте укусила мальчика. Насколько я слышала, эту собаку тогда ещё должны были отловить, но, по всей видимости, так до сих пор этого и не сделали. И вот, пожалуйста, новый случай! Когда же это всё прекратится?! Когда мы и наши дети почувствуем себя в безопасности?! Пожалуйста, примите уже хоть какие-то меры!» — написала мама мальчика.

В прокуратуре Дзержинского района АН «Между строк» заявили, что по данному факту уже проводится проверка.

Напомним, за последние несколько месяцев проблема бездомных животных в Нижнем Тагиле особенно обострилась. Участились случаи нападения на людей. Ситуацию на контроль в феврале 2022 года взял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В администрации города заявили, что с начала года в городе отловлено около 600 особей, а приоритет при отлове отдаётся социальным объектам: территориям школ, детских садов и районам частного сектора. По закону в нашей стране введён способ обращения с бродячими собаками, известный как «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». Это значит, что большинство пойманых собак будет возвращено на улицы. В мэрии отметили, что заявку на отлов бездомных животных необходимо направлять в ЕДДС города по телефону 25-78-83, службу хозяйства управления городским хозяйством — 41-91-31, администрацию района, в отдел по работе с обращениями граждан администрации города. Оформление заявки также возможно и на официальном сайте города.