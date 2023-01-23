В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» заявили о нехватке рабочих

Исполнительный директор «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») Владимир Рощупкин рассказал о большой нехватке кадров в связи с усиленным режимом работы из-за СВО. Топ-менеджер УВЗ заявил «Новым Известиям», что сегодня на предприятии пустуют десятки рабочих мест, а завод не может найти даже неквалифицированных сотрудников.

«Нам не хватает специализированных кадров. В первую очередь это станочники. Но кадров уже не хватает и без специальности, то есть людей, которых мы бы могли обучить. Даже женщин без специальности не можем набрать. В данный момент нам надо 50 работниц, которых готовы обучить. Оплата сдельная. Желающих нет. Но в основном не хватает, конечно, мужчин», — уточнил топ-менеджер УВЗ.

Чтобы восполнить масштабную нехватку рабочих рук, «Уралвагонзавод» трудоустраивает осуждённых на принудительные работы. Ранее в ГУ ФСИН по Свердловской области уточняли, что на оборонное предприятие будут отправлены 250 осуждённых граждан.

Сейчас в рейтинг самых востребованных профессий на «Уралвагонзаводе» входят открытые вакансии, такие как: инженер-электроник, оператор станков с ПУ, токарь, токарь-расточник, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтёр по обслуживанию электрооборудования.

На сегодняшний день УВЗ остаётся единственным в стране предприятием по производству танков.

По словам экспертов, аналогичная ситуация и на других российских оборонных предприятиях. Например, Курганский машиностроительный завод разослал вакансии в сотни центров занятости по всей стране. Отделы кадров заманивают потенциальных работников не только обещаниями оплачивать жильё, но и гарантируют трудоустройство членов семьи.