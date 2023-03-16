В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» произошёл пожар  

Сегодня, 16 марта, в цехе № 170 «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») произошёл пожар. Как рассказал АН «Между строк» источник, знакомый с ситуацией, по предварительной информации, возгорание началось утром, около 09:30, и сопровождалось сильным задымлением. Собеседник редакции уточняет, что в цехе загорелась бытовка, в которой находились горючие вещества.

«Весь корпус в дыму. Бытовка загорелась в цехе, а там и рубероид, и всякая горючая дрянь. На месте работают пожарные, приехала скорая помощь, но пока пострадавших нет», — сообщил источник.

Отметим, что в цехе № 170 производится мехобработка, а также сборка поглощающих аппаратов для вагонов-цистерн. На момент публикации оперативный комментарий от пресс-службы предприятия получить не удалось. В адрес УВЗ АН «Между строк» направило официальный запрос для получения комментария по факту инцидента.